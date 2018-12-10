Российские космонавты вскроют «Союз» ножом и ножницами

Во вторник, 11 декабря, российским космонавтам Олегу Кононенко и Сергею Прокопьеву предстоит совершить выход в открытый космос, во время которого один из них, воспользовавшись ножом и ножницами, вскроет внешние слои обшивки корабля «Союз МС-09» и возьмет пробы с наружной стороны фюзеляжа.

По задумке специалистов СКК «Энергия», разработавших циклограмму предстоящего мероприятия, манипуляция поможет расследованию причин возникновения дыры в обшивке космического судна.

Мы полностью вскрываем внешнюю обшивку, обнаруживаем место, проектантами оно полностью вычислено, вероятность промаха минимальна. Берем модернизированный тест и делаем соскобы с внешней поверхности бытового отсека для того, чтобы их отправить на Землю для дальнейшего изучения, — изложил суть операции инженер-испытатель внекорабельной деятельности РКК «Энергия» Александр Кузнецов.

Полученные пробы будут отправлены на Землю вместе с очередной отбывающей партией космонавтов для дальнейшего изучения в лабораторных условиях.

Запланированная операция осложняется тем, что корабли модели «Союз» не предназначены для ремонта в открытом космосе. Из-за отсутствия специальных поручней на фюзеляже аппарата, перемещениями Олега Кононенко придется управлять Сергею Прокопьеву при помощи стрелы специального манипулятора, передает «Интерфакс»

На выход в открытый космос в завтрашней программе российских космонавтов отводится 6 часов, открытие входного люка станции запланировано на 19:05 по московскому времени.

Как ранее сообщал «Ридус», непредусмотренное конструкцией отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09» обнаружилось 30 августа в результате поиска причин внезапно начавшейся утечки воздуха.

По горячим следам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал повреждение «результатом микрометеорита», однако в течение сентября эта версия была неоднократно опровергнута, в том числе и самим Рогозиным.

В СМИ зазвучали различные гипотезы: от «заводского брака» до «злого умысла американцев».