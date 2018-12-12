Российские космонавты возвращаются на борт МКС

В 22.16 мск (почти на 40 минут позже запланированного) космонавты с помощью двух манипуляторов "Стрела" добрались до корабля "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие. Манипуляторы понадобились потому, что на "Союзах" нет поручней, за которые можно держаться и цепляться, как на других блоках МКС, предназначенных для работы снаружи.

На корабле космонавты с помощью резака и ножниц по металлу вскрыли экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ) недалеко от логотипа Роскосмоса , нанесенного на ЭВТИ. Изначально планировалось использовать резак для предварительных надрезов, а основную часть работы выполнить ножницами по металлу. Однако из-за неудобного положения космонавтов пришлось вскрывать ЭВТИ резаком.

Затем ножницами по металлу разрезали и с помощью зажимных клещей отогнули микрометеоритную защиту. Чтобы добраться до отверстия, от нее пришлось отрезать два куска, а не один, как планировалось. При этом космонавты не заметили на них точку, в которую могло упереться сверло, если бы отверстие сделали изнутри корабля.

Также в изолирующий контейнер спрятали и полученные позже "мазки" с области отверстия и образцы герметика, которым оно было закупорено.

После окончания работ с отверстием космонавты должны были наложить дополнительный мат ЭВТИ и закрепить его зажимами. Наземная команда приняла решение не делать этого.

Кононенко и Прокопьев не успели забрать контейнеры экспериментов "Тест" и "Выносливость", оставленные на экспонирование на модуле "Поиск". Но эта задача и не была приоритетной. Ее планировали выполнить только в случае, если бы у космонавтов осталось время после работы с обшивкой корабля.