Космический корабль «Союз МС-09» с «дыркой» в бытовом отсеке покинул МКС

Российский космический корабль "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого в августе было обнаружено отверстие от сверла, а теплозащита распорота космонавтами во время выхода в открытый космос, отчалил от Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Трансляция ведется на большом экране в главном зале управления Центра управления полетами. Помимо того, трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Следующие два с половиной часа космонавты проведут в автономном полете, после чего в 7.11 "Союз" выдаст четырехминутный тормозной импульс для схода с орбиты. В 7.41 корабль войдет в атмосферу. Перед этим произойдет отделение спускаемого аппарата с космонавтами от приборно-агрегатного и "дырявого" бытового отсека корабля. В 7.49 будет выдана команда на ввод парашюта — из корабля сначала выйдет вытяжной парашют, а затем раскроется купол основного.

По предварительным данным, посадка спускаемой капсулы "Союза МС-09" с тремя членами экипажа запланирована в 8.04 мск в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Как указывается на сайте Росавиации, в поисково-спасательной операции в районе приземления планируется задействовать три самолета (два Ан-12 и один Ан-26), 13 вертолетов Ми-8 (еще два в резерве), шесть поисково-эвакуационных машин (одна в резерве), 22 единицы вспомогательной техники. Участвовать в поисках космонавтов будет более 200 специалистов Росавиации, Минобороны, Федерального медико-биологического агентства и Роскосмоса.

В спускаемом аппарате с Международной космической станции вернутся космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор. Они доставят на Землю улики, необходимые для ведущегося Роскосмосом и следственными органами расследования причин появления "дырки" в "Союзе": взятые в ходе выхода российских космонавтов в открытый космос образцы герметика, которым было закрыто отверстие, пластины микрометеоритной защиты, мазки с поверхности бытового отсека. В герметике и мазках предполагается найти инородные включения, чтобы определить было ли чем-то закрыто отверстие после сверления. На пластинах планируется искать следы от сверла.

Предполагается, что на месте посадки спускаемый аппарат с возвращенными уликами будет опечатан и перевезен в подмосковный Королев — на предприятие изготовитель — в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия". Ориентировочно 21 декабря улики будут переданы следственным органам.

Помимо того, "Союз" вернет с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Это был первый подобный эксперимент в истории, в проведении которого, как подчеркивают создатели биопринтера 3D Bioprinting Solutions, Россия опередила США. Кроме того, это был первый коммерческий эксперимент на борту российского сегмента станции.