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Британский ученый предположил, где находился замок короля Артура 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © Depositphotos / Valery Egorov
Британский профессор и эксперт в области литературы о короле Артуре Питер Филд заявил, что легендарный Камелот располагался на месте римского поселение Камулодунум в западном Йоркшире, сообщает Science Alert.
По мнению Филда, местоположение поселения давало важное стратегическое преимущество в VI веке для защиты страны от захватчиков — оно расположено в самом центре острова, что дает возможность быстро направлять войска в любой регион. Гипотезу ученого подтверждает и лингвистическая схожесть названий римского поселения и легендарного замка, где заседали рыцари круглого стола.
При этом издание отмечает, что гипотеза Филда нуждается в дополнительной проверке. Более того, несмотря на длительное изучение этого вопроса, историки до сих пор спорят, существовал ли король Артур на самом деле, или же он был выдуманным литературным героем.
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