Британский ученый предположил, где находился замок короля Артура

Британский профессор и эксперт в области литературы о короле Артуре Питер Филд заявил, что легендарный Камелот располагался на месте римского поселение Камулодунум в западном Йоркшире, сообщает Science Alert.

По мнению Филда, местоположение поселения давало важное стратегическое преимущество в VI веке для защиты страны от захватчиков — оно расположено в самом центре острова, что дает возможность быстро направлять войска в любой регион. Гипотезу ученого подтверждает и лингвистическая схожесть названий римского поселения и легендарного замка, где заседали рыцари круглого стола.

При этом издание отмечает, что гипотеза Филда нуждается в дополнительной проверке. Более того, несмотря на длительное изучение этого вопроса, историки до сих пор спорят, существовал ли король Артур на самом деле, или же он был выдуманным литературным героем.