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Космический зонд «Вояджер-2» вышел в межзвездную среду 

Вести.Ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: NASA
Второй в истории человечества космический аппарат, зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство. Об этом сообщает НАСА. Зонд запустили 40 лет назад, рассчитан он был всего на пять лет, но работает до сих пор.
Сейчас "Вояджер-2" находится на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли и будет на связи еще несколько лет. Он передал данные о дальних планетах — Юпитере, Сатурне и Уране. Также на борту "Вояджера-2" находится пластина для других цивилизаций — с координатами Солнечной системы. Однако, чтобы выйти за ее пределы — зонду понадобится тридцать тысяч лет, отмечает телеканал "Россия 24".
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