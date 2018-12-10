Космический зонд «Вояджер-2» вышел в межзвездную среду

Второй в истории человечества космический аппарат, зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство. Об этом сообщает НАСА. Зонд запустили 40 лет назад, рассчитан он был всего на пять лет, но работает до сих пор.

Сейчас "Вояджер-2" находится на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли и будет на связи еще несколько лет. Он передал данные о дальних планетах — Юпитере, Сатурне и Уране. Также на борту "Вояджера-2" находится пластина для других цивилизаций — с координатами Солнечной системы. Однако, чтобы выйти за ее пределы — зонду понадобится тридцать тысяч лет, отмечает телеканал "Россия 24".