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Икра и мандарины: как космонавты встретят новый год на МКС 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: roscosmos/vk.com
Заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических исследований РАН Александр Агуреев рассказал, каким будет новогоднее меню у космонавтов. В честь праздника их «побалуют» фруктами и икрой.
«Из фруктов на столе у экипажа будут яблоки, грейпфруты и мандарины. Специально на Новый год космонавты заказали икру осетровых рыб. Остальную часть праздничного стола составят продукты из обычного рациона, например, говядина под майонезом, карбонат, мясное азу», — приводит его слова ТАСС
Поскольку употребление газированных и алкогольных напитков на орбите запрещено, в новогодние бокалы космонавтов будут наполнены водой и яблочным соком.
Встречать Новый год на борту МКС будет интернациональный экипаж из шести человек: россияне Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, астронавты НАСА Энн Макклейн и Серена Ауньон, представитель Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и Александер Герст, представляющий Европейское космическое агентство.
Ранее News.ru писал о том, что межведомственная комиссия определит материальное вознаграждение Олегу Кононенко и Сергею Прокопьеву по итогам их выхода в открытый космос. Перед ними стояла задача обследовать отверстие в космическом корабле «Союз МС-09».
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