Икра и мандарины: как космонавты встретят новый год на МКС

Заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических исследований РАН Александр Агуреев рассказал, каким будет новогоднее меню у космонавтов. В честь праздника их «побалуют» фруктами и икрой.

«Из фруктов на столе у экипажа будут яблоки, грейпфруты и мандарины. Специально на Новый год космонавты заказали икру осетровых рыб. Остальную часть праздничного стола составят продукты из обычного рациона, например, говядина под майонезом, карбонат, мясное азу», — приводит его слова ТАСС

Поскольку употребление газированных и алкогольных напитков на орбите запрещено, в новогодние бокалы космонавтов будут наполнены водой и яблочным соком.

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