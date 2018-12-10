Астрономы близки к открытию загадочной «планеты икс»

Планетологи получили детальные фотографии тех участков неба, где должна находиться загадочная гигантская девятая планета Солнечной системы. Они на "80% уверены" в том, что им удастся найти ее на этих снимках, если она существует в реальности, заявил астроном Майкл Браун

В начале января 2016 года два известных планетолога, Майкл Браун и Константин Батыгин, объявили о том, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс" — девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и примерно в 10 раз более тяжелой, чем Земля.

Благодаря огромному расстоянию до этой планеты — один оборот вокруг Солнца "планета икс", по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет — мы пока не знаем, где она находится, и у нас нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

Известна лишь примерная орбита этого объекта, наклоненная по отношению к плоскости вращения остальных планет на 30 градусов. Сейчас ученые соревнуются в том, кто первым успеет обнаружить ее или доказать, что находка Батыгина и Брауна не существует на самом деле.

На текущий момент поиски "планеты икс" не принесли успехов — Брауну, Батыгину и их "конкурентам" удалось лишь ограничить зону поиска этой планеты. Ряд других ученых усомнился в ее существовании, отметив, что ее наличие внесло бы нестабильности в поведение уже открытых миров в поясе Койпера, где находится эта гипотетическая гигантская планета.

Год назад Батыгин и Браун получили возможность приступить к поискам "планеты икс" при помощи телескопа Субару на Гавайских островах. Его руководство позволило ученым непрерывно наблюдать за ее предположительной орбитой на протяжении почти недели.

Первые попытки получить эти снимки закончились неудачно, так как ученым мешала непогода и неполадки в работе самой обсерватории. Только на этой неделе эти наблюдения, по словам Брауна, завершились успешно.

Сейчас его команда пытается найти следы девятой планеты на тех снимках, которые им удалось собрать за это время. Как отметил Браун, он не ожидал, что сессия наблюдений закончится так успешно — ему пришлось закупить дополнительные диски для записи всего массива данных.

При этом, и Браун, и Батыгин уверены в том, что их предсказания верны и что пятая гигантская планета Солнечной системы должна находиться в этой области неба. Как отметил планетолог, последние статистические расчеты говорят о том, что "планета икс" существует с вероятностью в 99,8%. Сам же Браун заявил, что он на "80% уверен" в том, что им уже удалось ее найти.

Оба астронома настолько убеждены в своей правоте, что они, как признал Браун, не смогли придумать причин для того, почему "планета икс" будет отсутствовать в этой зоне неба.

По его словам, не существует адекватных альтернативных объяснений тех аномалий в поведении карликовых планет в поясе Койпера, которые изначально заставили планетологов задуматься о существовании девятой планеты.

Если Брауну и Батыгину не удастся найти "планету икс" в текущем наборе данных, в феврале 2019 года они проведут еще одну сессию наблюдений. В ее рамках, как пообещал ученый, они "добьют" Млечный Путь и попытаются найти газового гиганта в "стоге звезд".