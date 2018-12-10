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В Петербурге построят батискаф для исследования Марианской впадины 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Петербургские судостроители готовы построить глубоководный батискаф для спуска на дно Марианской впадины, сообщает "Интерфакс", со ссылкой на генерального директора ОАО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.
— Мы приняли предложение на строительство аппарата для погружения в Мариинскую впадину, — рассказал топ-менеджер. — Проектирование будет делать проектное бюро, а строительство будем вести мы.
Бузаков назвал заказ на строительства батискафа "очень значимой задачей". Ранее предполагалось, что проектирование аппарата может начаться уже в 2019 году.
О том, что Россия готовится провести экспедицию к самому глубокому участку Мирового океана, стало известно осенью нынешнего года. Сначала о намерении изучить Марианскую впадину заявил в ходе Восточного экономического форума Фонд перспективных исследований, который намерен использовать сверхглубокий автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь". Затем в ходе VIII международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который состоялся в Санкт-Петербурге 5 — 7 декабря, планы по строительству батискафа для исследования Марианской впадины обсудили Артур Чилингаров и представители концерна ВКО "Алмаз-Антей".
— Я спросил, могут ли они сделать аппарат, который выдержит такое давление. Нам сказали, что если будет конструкторское решение и так далее, то они готовы посмотреть, как это работает, — рассказал сам Чилингаров. — Года три надо строить аппарат. Мы хотим, чтобы это был многоразовый аппарат, чтобы можно было походить по дну и поисследовать.
Напомним, глубина Марианской впадины составляет около 11 тысяч метров. За всю историю подводных исследований в нее погружались четыре раза, два их них — в глубоководном аппарате с человеком на борту.
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