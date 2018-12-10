У попугаев обнаружены гены долголетия

Генетики из Университета Карнеги-Меллона, Орегонского университета здоровья и науки (США) и Университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) установили, что долголетие попугаев связано с мутациями генов, которые значительно отличают их от других видов птиц.

Работа опубликована в журнале Current Biology, а коротко о ней рассказывает портал Phys.org. По словам Морган Виртлин с факультета вычислительной биологии, ведущего автора доклада, исследователи изучили геном представителя синелобого амазона (Amazona aestiva).

Эти попугаи считаются долгожителями. В неволе они могут прожить до 90 лет, что эквивалентно нескольким сотням лет жизни человека. Полученные данные ученые сравнили с геномами 30 других видов птиц с большой и малой продолжительностью жизни.

В результате у попугаев был обнаружен особый набор генов, связанных с долголетием. В частности, они регулируют активность теломеразы — фермента, отвечающего за состояние концов хромосом. С каждым делением клеток их длина становится меньше, постепенно клетка умирает.

С укорачиванием так называемых теломер и связан эффект старения. Попугаи обладают генетической способностью удлинять теломеры, что влияет на продолжительность жизни. У них также обнаружены гены, которые кодируют ферменты, защищая организм от окислительного стресса.

Кроме того, генетические мутации, выявленные у попугаев, повлияли на их когнитивные способности и развитие мозга.