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В России начали разработку оранжереи для выращивания салата в космосе 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / Wasserplanet
Началась разработка космической оранжереи для выращивания салата и моркови в космосе, говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости тезисах докладов проходящей в Москве конференции "Авиакосмическая и экологическая медицина".
"В 2018 году по техническому заданию РКК "Энергия" запланировано изготовление филиалом ОРКК-НИИ КП совместно с ГНЦ РФ ИМБП РАН (Государственный научный центр Институт медико-биологических проблем — ред.) опытного образца витаминной космической оранжереи "Витацикл-Т". Эта космическая оранжерея предназначена для экспериментальной отработки режимов конвейерного выращивания салатных растений на российском сегменте МКС. Расчетная производительность космической оранжереи "Витацикл-Т", равная 45 г салатной биомассы в сутки, позволит обеспечить потребности одного члена экипажа в витаминах С и А и частично в витаминах группы В и грубых пищевых волокнах", — говорится в документе.
Кроме того, в ИМБП начались работы по созданию модуля космической оранжереи для конвейерного выращивания моркови с производительностью 70 г/сутки, а также по разработке интеллектуального светодиодного светильника для автоматического определения оптимальных режимов освещения посевов различных растений в космической оранжерее.
Согласно документу, результаты этих работ потребуют дальнейшей проверки на МКС и, возможно, на последующем варианте российской околоземной орбитальной станции.
"В будущем, разработанные конструкции и технологии для космической оранжереи могут обеспечить проектную базу для создания производственной оранжерей в составе комплекса системы жизнеобеспечения для орбитальной окополунной станции и пассажирского марсианского корабля", — говорится в тезисах.
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