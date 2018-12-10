Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВКонтакте» тестирует мобильный мессенджер 

Прайм + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Социальная сеть "ВКонтакте" тестирует собственный мобильный мессенджер, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее, в воскресенье, СМИ писали, что "ВКонтакте" начала тестировать собственный мессенджер для мобильных устройств. Предварительно, по данным СМИ, новинка называется VK Mе. По данным СМИ, мессенджер будет доступен не только для зарегистрированных в соцсети.
"Мы действительно на постоянной основе тестируем различные продукты, мессенджер — один из них. О всех деталях расскажем, когда продукт будет готов к релизу", — сказал представитель "ВКонтакте".
В декабре 2016 года "ВКонтакте" запустила VK Messenger для десктопа.
Прайм: последние новости
Смартфоны Samsung Galaxy Note 9 обошли Apple в рейтинге Роскачества Возможный преемник Меркель высказался по Украине и "Северному потоку-2" Регионам РФ определили специализации на ближайшие 7 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ покусился на электронные кошельки россиян333
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии5
Новым главой ГРУ впервые стал моряк43
Виктория Скрипаль заявила о похищении родных227
Они управляли моим телом: опубликованы отрывки показаний дознавательницы
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
03:34
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Другое
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
03:49
Задержанным в РФ украинцам посулили деньги
В мире Украина
01:26
Актёр из «Возвращения Мухтара» умер от рака
Шоу-бизнес
04:42
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение