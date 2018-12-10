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В Англии раскопали древнюю могилу «вампира» 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: David Keys / The Independent
В Великобритании археологи при раскопках возле йоркширского города Поклингтон обнаружили два довольно странных погребения железного века.
Как сообщает The Independent, оба захоронения относятся к III веку до нашей эры. В одной из могил был обнаружен скелет человека, скончавшегося в возрасте 17-25 лет. По мнению ученых, его смерть была вызвана естественными причинами.
Однако то, что произошло с ним после смерти, не было таким уж естественным. Детальный осмотр скелета показал, что тело умершего было проткнуто девятью копьями — пятью с железными наконечниками и четырьмя с костяными.
Кроме того, по лбу его ударили каким-то тяжелым деревянным предметом, вероятно, дубиной. При этом сама могила и найденные в ней вещи говорят о том, что погребенный был уважаемым человеком, знатным воином. Возможно, его убили "повторно", чтобы превратить его естественную смерть в гибель воина.
Ученые выдвинули и вторую гипотезу. Согласно ей умерший мог считаться настолько опасным человеком, что его труп нуждался в "повторном" ритуальном убийстве, как это упоминается в легендах о вампирах. В пользу данной версии говорит то, что копья были оставлены в теле.
Что касается второго захоронения, то в нем были найдены останки человека, умершего в возрасте 60-70 лет. Примечательно, что он был похоронен в колеснице, запряженной двумя лошадьми.
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