В Великобритании обнаружены скелеты предполагаемых вампиров

Во время раскопок в городе Поклингтон, графство Йоркшир, археологи нашли человеческие захоронения, датируемые III веком до нашей эры. Детальный анализ скелетов показал, что над умершими проводились мистические ритуалы, чтобы они не могли воскреснуть из мертвых, сообщает The Independent

Исследователи обратили внимание, что один из скелетов, принадлежащий мужчине в возрасте от 17 до 25 лет, после смерти был ритуально пронзен девятью копьями. Его смерть наступила от удара по голове деревянной дубинкой или другим схожим предметом. Ученые предполагают, что современники опасались погибшего и принимали его за вампира.

Во второй могиле нашли останки молодой женщины. Предположительно она была родственницей или женой мужчины.

Еще неподалеку от этих захоронений археологи обнаружили могилу мужчины, которому на момент смерти было 60-70 лет: его закопали полностью одетым, с бронзовым щитом и колесницей, запряженной двумя обезглавленными пони. Захоронение было окружено костями шести поросят.

Пока исследователи не могут объяснить суть необычного ритуала, но надеются раскрыть загадку в ближайшем будущем.