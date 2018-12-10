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Китай хочет в апреле запустить возвращаемый спутник нового поколения 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китайские ученые рассчитывают в рамках активного развития космической программы Китая в апреле следующего года запустить возвращаемый коммерческий спутник нового поколения, который сможет находиться на орбите до 20 суток, сообщил главный конструктор проекта, реализуемого Китайской корпорацией космической науки и техники (CASC), Чжао Хуэйгуан.
"Китай в настоящее время ведет разработки в рамках проекта по созданию возвращаемых спутников, базовая модель которых сможет находиться на орбите до 20 суток, возвращаемый модуль можно будет повторно использовать 15 раз. Первый запуск в рамках этого проекта планируется на апрель 2019 года", — сообщил Чжао Хуэйгуан, слова которого приводит в понедельник агентство Синьхуа.
Разработкой возвращаемых спутников Китай занимается уже несколько десятилетий, в ноябре 1975 года Китай провел свой первый успешный эксперимент по запуску и безопасному возвращению спутника, став третьей страной в мире после СССР и США, освоившей эту технологию. По состоянию на 2016 год Китай разработал и успешно запустил на орбиту 25 возвращаемых спутников.
Чжао Хуэйгуан сообщил, что в Китае в настоящий момент разрабатываются два типа возвращаемых спутников — базовой и расширенной комплектации. У базового полезная нагрузка при возвращении в атмосферу может достигать 500 килограммов, в качестве питания используются одноразовые химические батареи. В то время, как у спутника с расширенной комплектацией полезная нагрузка может достигать 600 килограммов, а питание осуществляется при помощи солнечных и аккумуляторных батарей.
Он также рассказал, что спутник уже готов и проходит необходимые испытания, в январе планируется провести механический тест, в феврале термический, а в марте спутник уже вывезут с завода для запуска.
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