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Раскаленное кремниевое «солнце в коробке» обеспечит энергией 100 000 домов 

TechCult + ещё 1 1 час назад
Фото: TechCult
Основной объем электроэнергии в мире вырабатывается в режиме реального времени на ГЭС, ТЭЦ и АЭС. С возобновляемыми источниками дело обстоит несколько сложнее: ветряные турбины и солнечные панели вырабатывают электричество только тогда, когда дует ветер или светит солнце. Поэтому возникает необходимость сохранять эту энергию для последующего использования. Ученые Массачусетского технологического института (MIT) и Технологического института Джорджии сообщили о том, что нашли новое решение этой проблемы. Созданная ими установка получила условное название «Солнце в коробке», а сама концепция — Thermal Energy Grid Storage-Multi-Junction Photovoltaics (TEGS-MPV).
Суть ее состоит в том, что тепло от вырабатываемой избыточной ветровой и солнечной электроэнергии «закачивается» в специальные резервуары с раскаленным до 2200 °С жидким кремнием. Там оно сохраняется, а при необходимости его можно в любой момент преобразовать в электричество.
Опираясь на результаты первых испытаний, ученые прогнозируют, что всего лишь один резервуар TEGS-MPV сможет хранить в себе энергии, достаточной для освещения 100 000 домов.
Система TEGS-MPV имеет ряд преимуществ: она более доступна по сравнению с литий-ионными батареями и примерно вдвое дешевле ныне действующих гидроаккумулирующих электростанций.
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