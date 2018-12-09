МКС подготовят к приёму нового модуля России

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин должны выйти в открытый космос, чтобы подготовить российский сегмент МКС к приёму многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Согласно документам NASA , опубликованным на сайте агентства, выход в открытый космос по программе РФ запланирован на май будущего года.

Кононенко прибыл на станцию в начале декабря. Он вернётся на Землю со своим экипажем в середине июня.

Овчинин прибудет на МКС в марте, так как предыдущая попытка закончилась аварией ракеты «Союз-ФГ».