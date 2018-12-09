МКС подготовят к приёму нового модуля России 

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин должны выйти в открытый космос, чтобы подготовить российский сегмент МКС к приёму многофункционального лабораторного модуля «Наука».
Согласно документам NASA, опубликованным на сайте агентства, выход в открытый космос по программе РФ запланирован на май будущего года.
Кононенко прибыл на станцию в начале декабря. Он вернётся на Землю со своим экипажем в середине июня.
Овчинин прибудет на МКС в марте, так как предыдущая попытка закончилась аварией ракеты «Союз-ФГ».
Ранее News.ru писал, что американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX доставил угощения к рождественскому столу экипажу МКС. Среди лакомств — копчёная индейка, запеканка из стручковой фасоли, гарнир из сладкого запечённого картофеля, клюквенный соус и фруктовый кекс.