В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy с секретным спутником

США отменен запуск тяжелой ракеты Delta-IV Heavy, которая должна была вывести на орбиту секретный спутник американского Нацуправления военно-космической разведки. Планировалось, что ракета стартует с базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии, передает ТАСС

Запуск должен было состояться в 20-15 по местному времени (07:15 по Москве), однако он отменен. Идет откачка из носителя криогенного топлива. Дата нового старта не сообщается.