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В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy с секретным спутником 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: EPA
В США отменен запуск тяжелой ракеты Delta-IV Heavy, которая должна была вывести на орбиту секретный спутник американского Нацуправления военно-космической разведки. Планировалось, что ракета стартует с базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии, передает ТАСС.
Запуск должен было состояться в 20-15 по местному времени (07:15 по Москве), однако он отменен. Идет откачка из носителя криогенного топлива. Дата нового старта не сообщается.
Запуск спутника переносился неоднократно. Ранее сообщалось, что отменен старт, назначенный на пятницу, 7 декабря. В качестве причины были названы проблемы с резервным каналом связи между ЦУП и стартовой площадкой. В субботу, 8 января, погодные условия благоприятствовали запуску на 70 процентов.
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