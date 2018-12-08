Стиль движения ящериц-гекконов изучат для создания особых роботов

Ученые из университета Калифорнии в Беркли и британские физики выяснили, почему ящерицы-гекконы способны быстро передвигаться по воде, обгоняя даже уток. Все дело в структуре кожи их лапок и манеры движения. Между ящерицей и водой создается некая воздушная подушка, которая позволяет плавно и быстро двигаться. Об этом пишет издание Current Biology.

Для того, чтобы понять механизм передвижения по воде, учёные потратили несколько недель на видеонаблюдение в тропических районах Сингапура. Исследователи также обратили внимание на движения хвоста геккона. Им ящерицы помогают себе ускоряться и балансировать на воде. Рептилии, кстати, оказались богаты на таланты. Они могут взбираться по стене со скоростью один метр в секунду, а также кувыркаться в воздухе.

Планируется, что подробные исследования структуры кожи гекконов и стиля их движения помогут создать роботов, которые будут участвовать в спасении людей в труднодоступных местах.

Напомним, ранее канадские ученые выяснили, что гекконы могут восстанавливать клетки мозга.