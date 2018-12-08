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Стиль движения ящериц-гекконов изучат для создания особых роботов 

Мир24 2 часа назад
Фото: МТРК «МИР» / Мария Чегляева
Ученые из университета Калифорнии в Беркли и британские физики выяснили, почему ящерицы-гекконы способны быстро передвигаться по воде, обгоняя даже уток. Все дело в структуре кожи их лапок и манеры движения. Между ящерицей и водой создается некая воздушная подушка, которая позволяет плавно и быстро двигаться. Об этом пишет издание Current Biology.
Для того, чтобы понять механизм передвижения по воде, учёные потратили несколько недель на видеонаблюдение в тропических районах Сингапура. Исследователи также обратили внимание на движения хвоста геккона. Им ящерицы помогают себе ускоряться и балансировать на воде. Рептилии, кстати, оказались богаты на таланты. Они могут взбираться по стене со скоростью один метр в секунду, а также кувыркаться в воздухе.
Планируется, что подробные исследования структуры кожи гекконов и стиля их движения помогут создать роботов, которые будут участвовать в спасении людей в труднодоступных местах.
Напомним, ранее канадские ученые выяснили, что гекконы могут восстанавливать клетки мозга.
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