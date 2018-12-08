В Египте объявят о новом археологическом открытии

Министерство по делам памятников древности Египта планирует в субботу объявить об очередном археологическом открытии, сообщил в пятницу в эфире телеканала MBC глава Высшего совета по делам памятников древности страны Мустафа Вазири.

О новой находке объявят на фоне разгорающегося скандала вокруг сомнительного видео интимного характера, снятого иностранной парой на вершине одной из великих пирамид Гизы близ Каира и распространенного через соцсети.

Видео, получившее в Египте название "голое", распространил фотограф из Дании Андреас Хвид (Andreas Hvid). Он сообщил, что запись сделана в ноябре. В небольшом ролике он вместе со своей подругой поднимается на пирамиду Хеопса и снимает с высоты ночной Каир. Наибольшее возмущение в Египте вызвали последние кадры видеозаписи, содержащие интимные сцены с участием иностранной пары.

Министр по делам памятников древности Халед аль-Аннани направил запрос в египетскую прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации со скандальным видео. В то же время директор археологического комплекса Гизы заявил, что видео, вероятно, сфабриковано.

Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина.

Подниматься на пирамиды строго запрещено. Соответствующий закон египетские власти приняли еще в конце 90-х годов с целью защитить памятники. Нарушителям запрета грозит тюрьма сроком до трех лет. Тем не менее, практически каждый год в соцсетях появляются фотографии с вершин пирамид Гизы, снятые египтянами и иностранцами, которым удалось незаметно подняться на единственное сохранившееся до наших дней чудо света.