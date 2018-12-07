NASA впервые в истории записало «дыхание» Марса

Автоматическая станция NASA Mars InSight впервые в истории записала и отправила на Землю шум ветра на Марсе. Специалисты обработали запись таким образом, чтобы её можно было прослушать на земных устройствах.

Mars InSight совершил посадку на Красную планету 26 ноября. 1 декабря сейсмограф, установленный на станции, зафиксировал слабые колебания. Их создавал марсианский ветер вокруг солнечных панелей.

BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR3— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 7, 2018

Звук распространялся на очень низкой частоте, которую не воспринимает человеческое ухо. Эксперты NASA увеличили частоту на одну октаву. Видео, на котором можно услышать "дыхание" Марса, опубликовал на своей странице в Twitter глава Агентства Джим Брайденстайн.