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NASA впервые в истории записало «дыхание» Марса 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Автоматическая станция NASA Mars InSight впервые в истории записала и отправила на Землю шум ветра на Марсе. Специалисты обработали запись таким образом, чтобы её можно было прослушать на земных устройствах.
Mars InSight совершил посадку на Красную планету 26 ноября. 1 декабря сейсмограф, установленный на станции, зафиксировал слабые колебания. Их создавал марсианский ветер вокруг солнечных панелей.
Звук распространялся на очень низкой частоте, которую не воспринимает человеческое ухо. Эксперты NASA увеличили частоту на одну октаву. Видео, на котором можно услышать "дыхание" Марса, опубликовал на своей странице в Twitter глава Агентства Джим Брайденстайн.
Ранее News.ru писал, что NASA выпустило удивительные новые снимки Марса после того, как его космический корабль InSight наконец-то снял крышки объективов со своих камер и отщёлкал самые чёткие изображения поверхности Красной планеты за всю историю её исследований. Космическое агентство не замедлило поделиться новой серией фотографий скалистого марсианского рельефа в высоком разрешении.
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