В Кировской области нашли новый вид древнего звероящера

Палеонтологи выявили новый вид древнего хищника пермского периода, который жил около 260 млн лет назад на территории современной Кировской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего экспозиционно-выставочным отделом Вятского палеонтологического музея Леонида Кавардакова, палеонтологи изучили останки звероящера, которые были обнаружены при раскопках в 1998 году.

«По результатам проведённой научной работы по сравнению находки с другими звероподобными рептилиями сделан вывод, что найденная особь — новый вид хищных протомлекопитающих», — сказал он.

Научная статья, посвящённая открытию нового вида, готовится к публикации. Звероящера решили назвать «Кокшаров» в честь старого названия города Котельнич, где производились раскопки.

В 2016 году исследователи из Томского государственного университета, Санкт-Петербургского госуниверситета и Зоологического института РАН заявили об открытии нового вида растительноядных древних ящеров.