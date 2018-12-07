Палеонтологи выявили новый вид древнего хищника пермского периода, который жил около 260 млн лет назад на территории современной Кировской области.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего экспозиционно-выставочным отделом Вятского палеонтологического музея Леонида Кавардакова, палеонтологи изучили останки звероящера, которые были обнаружены при раскопках в 1998 году.
«По результатам проведённой научной работы по сравнению находки с другими звероподобными рептилиями сделан вывод, что найденная особь — новый вид хищных протомлекопитающих», — сказал он.
Научная статья, посвящённая открытию нового вида, готовится к публикации. Звероящера решили назвать «Кокшаров» в честь старого названия города Котельнич, где производились раскопки.
В 2016 году исследователи из Томского государственного университета, Санкт-Петербургского госуниверситета и Зоологического института РАН заявили об открытии нового вида растительноядных древних ящеров.