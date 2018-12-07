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Ученые обнаружили микропластик в Карском море 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученые Арктического плавучего университета впервые обнаружили микропластик в Карском море во время рейса на судне «Профессор Молчанов» этим летом. Об этом ТАСС рассказал проректор по международному сотрудничеству вуза Константин Зайков.
По словам Зайкова, в этом году проводились экспедиции по изучению микропластика в Белом, Карском и Баренцевом морях. В последнем специалисты зарегистрировали серьезное загрязнение, в Белом оно меньше. Максимальная концентрация микропластика обнаружена на границе Белого и Баренцева морей — районе интенсивного судоходства. В Карском море, которое очень мало вовлечено в хозяйственную деятельность, микропластик был найден в небольших количествах, и пока не известно, откуда он там появился.
«Либо это микрочастички от рыбопромысловиков, либо это частички, которые идут из сточных вод городов в основном с Гольфстримом, то есть это микропластик из Европы, который мигрирует из Баренцева моря. Сейчас заканчивается работа по определению уровня различных загрязнителей в этом микропластике, чтобы потенциально определить угрозу для человека», — уточнил он.
Микропластик образуется в результате распада пластиковых изделий. По размерам он схож с планктоном, поэтому часто становится пищей для рыб, птиц, морских млекопитающих, и причиной их гибели.
Арктический плавучий университет — это совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ходе рейсов исследуются арктические территории по разным направлениям. Рейс 2018 года проходил в Белом, Баренцевом и Карском морях, основная часть исследований проводилась на северо-восточном побережье архипелага Новая Земля. В 2018 году впервые генеральным партнером проекта стала компания «Норильский никель», представители которой приняли участие в экспедиции.
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