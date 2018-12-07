Ученые обнаружили микропластик в Карском море

Ученые Арктического плавучего университета впервые обнаружили микропластик в Карском море во время рейса на судне «Профессор Молчанов» этим летом. Об этом ТАСС рассказал проректор по международному сотрудничеству вуза Константин Зайков.

По словам Зайкова, в этом году проводились экспедиции по изучению микропластика в Белом, Карском и Баренцевом морях. В последнем специалисты зарегистрировали серьезное загрязнение, в Белом оно меньше. Максимальная концентрация микропластика обнаружена на границе Белого и Баренцева морей — районе интенсивного судоходства. В Карском море, которое очень мало вовлечено в хозяйственную деятельность, микропластик был найден в небольших количествах, и пока не известно, откуда он там появился.

«Либо это микрочастички от рыбопромысловиков, либо это частички, которые идут из сточных вод городов в основном с Гольфстримом, то есть это микропластик из Европы, который мигрирует из Баренцева моря. Сейчас заканчивается работа по определению уровня различных загрязнителей в этом микропластике, чтобы потенциально определить угрозу для человека», — уточнил он.

Микропластик образуется в результате распада пластиковых изделий. По размерам он схож с планктоном, поэтому часто становится пищей для рыб, птиц, морских млекопитающих, и причиной их гибели.