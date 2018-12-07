В Ирландии нашли останки легендарных боевых лошадей

В Ирландии археологи при раскопках в Мулламасте обнаружили руины средневековой деревни, в которой располагался старейший в графстве центр по разведению лошадей.

Как сообщает The Leinster Leader, раскопки были организованы на месте строительства автомагистрали. Площадь работ составила 2,3 га. По словам археологов, это всего 10 процентов от общей площади деревни.

Обнаруженные в ней артефакты и останки лошадей указывают на то, что в данном месте располагался крупный конезавод. Наиболее любопытной находкой стали кости так называемых лошадей хобби. Это были малорослые животные.

Упоминания о них встречаются в многочисленных письменных источниках, а их изображения присутствуют на древних гравюрах. Однако порода считается давно вымершей. Ученые надеются на то, что анализ останков поможет воссоздать реальный облик этих легендарных маленьких лошадей.

Их разводили специально для войны. Этих лошадей использовала легкая кавалерия для проведения рейдов и разведки. Видимо, именно в данном месте король Эдуард I закупил хобби для своего войска, которое вторглось в Шотландию.

По мнению ученых, раскопанное поселение было основано Уолтером де Ридлсфордом, внуком короля Генриха I. При раскопках также было найдено большое количество керамики, монеты римского периода, ритуальный камень с резьбой и другие артефакты.