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Хаос и паника: в декабре Землю ожидает мощнейшее землетрясение 

Дни.ру 1 час назад
Фото: кадр из фильма "2012"
Исследователь-энтузиаст из Голландии Фрэнк Хогербец предупредил человечество о тотальной катастрофе. По его словам, беда может произойти до 13 декабря.
Аналитик отметил, что в ближайшие несколько дней прогнозируется землетрясение, которое может привести к уничтожению всего живого. По словам Хогербеца, в этот период Земля будет расположена между Венерой и Ураном.
Гравитационное притяжение небесных тел с обеих сторон нашей планеты может сдвинуть тектонические плиты Земли, что приведет к плачевным последствиям, передает Express.co.uk. Голландец полагает, что мощность землетрясения будет почти на 90% больше, чем девятибалльное.
Причем, землетрясения аналитик предсказал по всему миру. По его прогнозам, скорее всего, это случится 9 или 10 декабря.
Отмечается, что Хогербец сделал предсказание, используя свой индекс геометрии Солнечной системы (SSGI), который "является вычислением набора данных для определенного временного интервала значений, заданных конкретным геометрическим положениям планет, Луны и Солнца". Он добавил, что после трех лет наблюдений стало ясно, что планетарная геометрия в Солнечной системе "явно приводит к увеличению сейсмичности".
Однако эксперты опровергли выводы Хогербеца, заявив, что невозможно предсказать землетрясения. Примечательно, что голландский исследователь несколько лет подряд предрекает подобные катастрофы. К счастью, его предсказания пока не сбылись.
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