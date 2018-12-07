Движения глаз помогут определить коррупционера

Следственном комитете России предложили каждый год проверять чиновников на специальном полиграфе-айтрекере. Аппарат работает по новой технологии, связанной с движением глаз человека, пишет «Известия»

Как отмечается, у данного устройства есть некоторые преимущества по сравнению с обычным полиграфом. Например, проверка с помощью «глазного» детектора займет в четыре раза меньше времени, кроме того, не потребует специальная подготовка. В СКР отметили, что проверке не помешает даже отсутствие у человека одного глаза, наличие очков либо линз.

В ведомстве предложили использовать новый прибор в госучреждениях. Он уже задействован в ходе набора сотрудников в центральный аппарат СКР.

Отметим, в текущем году число уголовных дел о коррупции в РФ выросло на 0,1% по сравнению с прошлым годом. За это время было возбуждено 14 190 уголовных дел, большая часть из них касается должностных лиц.

Напомним, в воскресенье, 9 декабря, отмечается международный день борьбы с коррупцией.