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Вступившемуся за Ефремова Макаревичу "дали пинка"

Движения глаз помогут определить коррупционера 

Мир24 + ещё 2 2 часа назад
В Следственном комитете России предложили каждый год проверять чиновников на специальном полиграфе-айтрекере. Аппарат работает по новой технологии, связанной с движением глаз человека, пишет «Известия».
Как отмечается, у данного устройства есть некоторые преимущества по сравнению с обычным полиграфом. Например, проверка с помощью «глазного» детектора займет в четыре раза меньше времени, кроме того, не потребует специальная подготовка. В СКР отметили, что проверке не помешает даже отсутствие у человека одного глаза, наличие очков либо линз.
В ведомстве предложили использовать новый прибор в госучреждениях. Он уже задействован в ходе набора сотрудников в центральный аппарат СКР.
Отметим, в текущем году число уголовных дел о коррупции в РФ выросло на 0,1% по сравнению с прошлым годом. За это время было возбуждено 14 190 уголовных дел, большая часть из них касается должностных лиц.
Напомним, в воскресенье, 9 декабря, отмечается международный день борьбы с коррупцией.
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