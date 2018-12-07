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Российские ученые придумали, как производить недорогие томографы 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва) разработали способ получения точной информации о параметрах магнитных полей, что позволит, в частности, создавать экономичные и массовые магнитно-резонансные томографы для городских поликлиник и частных медицинских кабинетов, сообщила пресс-служба вуза.
Точное измерение магнитного поля и его параметров является важным условием развития современных технологий, например, автоматизации промышленной техники и системы определения координат. Однако существующие методы не дают точной информации об измеряемых магнитных полях. Чтобы определить, как распределены магнитные поля в пространстве, требуется применение специальных приборов. Эту проблему удалось решить коллективу инженеров кафедры цветных металлов и золота НИТУ "МИСиС".
Новый прибор позволяет измерить компоненты магнитного поля вблизи поверхности исследуемого объекта, после чего по этим данным можно построить картину поля для каждой точки. Это позволяет видеть, как выглядит исследуемое магнитное поле.
Сканирующий магнитометр будет применяться для тестирования магнитных полей и создания оптимальной конфигурации магнитной системы при создании экономичных и массовых моделей магнитно-резонансных томографов, отмечается в сообщении. Как ожидается, такие МРТ, в отличие от основанных на сверхпроводящих системах, будут на порядок дешевле в обслуживании и планируются к массовому применению в городских поликлиниках и частных медицинских кабинетах. Прибор уже прошел лабораторные испытания и используется для тестирования постоянных магнитов в системах "низкополевого" МРТ-томографа.
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