В Стокгольме раскопали уникальный арсенал XVII века

Шведские археологи при раскопках в районе Слюссен в Стокгольме обнаружили более двухсот пушечных ядер, изготовленных в начале XVII века.

Как сообщает The Local, раскопки проводятся на месте будущего строительства в районе, который раньше был центром торговли металлом в Стокгольме. Несмотря на это, находка поразила ученых. Они обнаружили в старинном рву более 200 пушечных ядер.

"Это уникальная находка, — говорит археолог Микаэль Карлссон. — Я не знаю ни одного другого места в Швеции, в котором было бы обнаружено такое большое количество ядер".

Археологи предполагают, что заряды могли быть сброшены в ров намеренно во время демилитаризации фортификационных сооружений, которые были перенесены в другое место.

По второй версии, ядра могли сбросить в ров производители, которые избавились от "лишнего груза" при переезде.