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В Стокгольме раскопали уникальный арсенал XVII века 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Arkeologikonsult
Шведские археологи при раскопках в районе Слюссен в Стокгольме обнаружили более двухсот пушечных ядер, изготовленных в начале XVII века.
Как сообщает The Local, раскопки проводятся на месте будущего строительства в районе, который раньше был центром торговли металлом в Стокгольме. Несмотря на это, находка поразила ученых. Они обнаружили в старинном рву более 200 пушечных ядер.
"Это уникальная находка, — говорит археолог Микаэль Карлссон. — Я не знаю ни одного другого места в Швеции, в котором было бы обнаружено такое большое количество ядер".
Археологи предполагают, что заряды могли быть сброшены в ров намеренно во время демилитаризации фортификационных сооружений, которые были перенесены в другое место.
По второй версии, ядра могли сбросить в ров производители, которые избавились от "лишнего груза" при переезде.
"Мы так и не нашли ответа на порос о том, почему ядра не были сохранены хотя бы из-за ценности металла, из которого были изготовлены", — говорит Карлссон.
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