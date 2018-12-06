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Умерла Галина Анисимова
Умерла Галина Анисимова

В «Роскосмосе» из-за США начали «рвать на головах волосы» 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В западных санкциях есть положительные стороны для отечественного микроэлектронного производства, заявил «Известиям» генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников.
По его словам, пять-шесть лет назад о программе развития микроэлектроники космического применения было сложно говорить, поскольку специалисты «Роскосмоса» были настроены на закупку в основном импортной элементной базы. «Они считали, что нам не нужна отечественная ЭКБ (электронная компонентная база — прим. »Ленты.ру»), мы все купим у американцев. Уже составляется межправительственное соглашение: мы им РД-180, они нам микросхемы. На полном серьезе люди говорили. Тех людей уже нет, другие рвут на голове волосы», — сказал Красников.
Гендиректор добавил, что «перед нами стоит задача на 95 процентов закрыть потребности в элементной базе отечественными изделиями». «За три года мы должны закрыть потребность в микросхемах для космоса. Мы этим уже занимаемся, есть соответствующие решения, ведутся работы. Но на это потребуется время», — отметил Красников.
Он подтвердил, что в Зеленограде построят фабрику по производству микросхем. «Мы хотим быть на мировом уровне, 28 нанометров — ближайшая топология, которая будет осваиваться на новой фабрике. Дальше планируем поступательно уменьшать топологические размеры», — сказал Красников.
В ноябре стало известно, что из трех российских спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» работает только один.
В апреле два космических аппарата ГЛОНАСС вышли из строя, в результате чего действующими остались только 22 спутника (для покрытия территории России достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты необходимо 24 работающих космических аппарата).
В том же месяце в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники. В частности, космические аппараты российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих. В спутниках гражданского назначения данный показатель достигает 70 процентов.
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