Россия оказалась «родиной» древнейших титанозавров Евразии

Ученые нашли неподалеку от Ульяновска останки крупного четвероногого динозавра, указавшие на необычно раннее появление титанозавров на территории будущей Евразии и Северной Америки. Его описание и история открытия были опубликованы в журнале Biological Communications. Титанозавры принадлежат к числу зауроподов — крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка.

Семейство Titanosauriaсчитается своего рода "мусорной корзиной" среди гигантских травоядных динозавров: к их числу ученые причисляют все новые окаменелости, которые нельзя отнести к тому или иному роду зауроподов. Останки большинства титанозавров, включая рекордно больших аргентинозавров, гигантов длиной в 35 метров и массой в примерно 90 тонн, были найдены на территории Патагонии — провинции на юге Аргентины , где в далеком прошлом сложились условия, где такие крупные существа могли жить и процветать. Как предполагают ученые, схожие комфортные условия могли существовать в далеком прошлом в современной Сибири и Монголии, где палеонтологи недавно обнаружили множество останков ближайших родичей титанозавров и других семейств зауропод.

К их числу относится сибиротитан — относительно небольшой "кузен" титанозавров массой в 10 тонн, живший на территории Восточной Сибири около 120 миллионов лет назад. Его открытие заставило Аверьянова и его коллег задуматься о том, где еще могут встречаться останки этих древних ящеров. Оказалось, что останки еще более древних и интересных титанозавров уже были найдены, однако их первооткрыватели не подозревали об уникальной природе их находки. Как рассказывает Аверьянов, останки нового вида титанозавров были найдены на берегах Волги в далеком 1982 году, неподалеку от поселка Сланцевый рудник.

Их нашел Владимир Ефимов , заведующий палеонтологического музея в селе Ундоры, заметивший "гигантские позвонки неизвестной таксономической принадлежности", выпавшие из крутого берега реки. Позже, Ефимов показал их профессиональным палеонтологам и вместе с ними опубликовал ряд статей, где он предположил, что окаменелости принадлежали брахиозаврам, длинношеим зауроподам. Когда Аверьянов увидел эти публикации, он связался с заведующим и попросил его показать эти находки. Как оказалось, они принадлежали необычно древнему титанозавру, прямому родичу аргентинских гигантов, живших в то время на противоположной стороне Земли.

В отличие от его южных кузенов, "симбирский волгатитан" (Volgatitan simbirskiensis), как его назвали Аверьянов и Ефимов, обладал достаточно скромными размерами — его масса составляла всего 17 тонн. Несмотря на его заурядность, волгатитан стал первым полноценным титанозавром, найденным на территории бывшей Лавразии, и лишь двенадцатым "российским" зауроподом. Его обнаружение, как считает Аверьянов, указывает на то, что эволюция главных гигантов мезозоя могла проходить не только в Гондване, но и на северном материке, о чем ученые раньше и не подозревали.