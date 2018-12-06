Названа главная версия рождения Земли

Ученые из Калифорнийского университета ( США ) подтвердили гипотезу происхождения Земли, согласно которой наша планета очень быстро сформировалась из облака пыли и газа вокруг Солнца.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Ученые попытались объяснить, как в мантии Земли появился неон.

Это инертный благородный газ, на который не влияют химические и биологические процессы. Этим неон отличается от воды, углекислого газа и азота. Он "хранит память о том, откуда пришел даже спустя 4,5 миллиарда лет после появления Земли".

Существует три гипотезы рождения нашей планеты. Согласно первой, Земля сформировалась в течение 2-5 миллионов, захватив все необходимое из окружавшего Солнце облака. Вторая теория предполагает образование пылевых частиц, которые под облучением Солнца превратились в миниатюрные объекты, называемые планетезималями.

Третий вариант: Земля формировалась медленно, а воду, углерод и азот доставили на нее метеориты. Исследователи измерили соотношения изотопов неона, захваченных мантией Земли в момент ее образования.

Неон имеет три изотопа: неон-20, 21 и 22. Все являются стабильными и нерадиоактивными, но неон-21 образуется при распаде урана. То есть количество неона-20 и 22 на Земле неизменно с момента ее рождения.

Соотношение изотопов, которое вычислили ученые, оказалось значительно выше, чем у моделей "облученных частиц" и "поздней аккреции". Это говорит в пользу теории о том, что Земля сформировалась относительно быстро.