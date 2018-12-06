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Старейшая в мире птица вновь снесла яйцо 

Популярная механика + ещё 4 44 минуты назад
Фото: Madalyn Riley / USFWS
Самая старая из известных диких птиц, которой как минимум 68 лет, в очередной раз снесла яйцо.
Самке темноспинного альбатроса по кличке Уиздом (Wisdom — англ. «мудрость») по крайней мере 68 лет — она является старейшей из известных человеку птиц. Уиздом (у которой тогда еще не было клички) была замечена американским биологом Чендлером Роббинсом в 1956 году: тогда птицу (которая, к слову, уже была взрослой — то есть ей было минимум шесть лет) окольцевали. В 2002-м Роббинс вновь заметил Уиздом — идентифицировать ее ему удалось по номеру на кольце.
Темноспинные альбатросы размножаются на атолле Мидуэй, располагающемся в северо-западной части Гавайских островов. В этом году, как сообщает в блоге Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, Уиздом вновь прилетела к месту гнездования 29 ноября и снесла очередное яйцо. (Темноспинные альбатросы откладывают по одному яйцу каждый сезон, а потом высиживают его в течение примерно двух месяцев. Самец и самка делают это поочередно; партнера Уиздом зовут Акеакамаи — его она «встретила» в 2006 году.)
Всего Уиздом, как полагают специалисты, «воспитала» уже 30-35 птенцов.
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