Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантику при посадке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Falcon 9 SpaceX, Twitter.com, Globallookpress
Space X объявила о неудачном возврате носителя после старта корабля Dragon к МКС.
Первая ступень ракета Falcon 9 «промахнулась» при посадке мимо морской платформы и упала в Атлантический океан. Об этом сообщает SpaceX. Falcon 9 осуществила запуск космического корабля Dragon, который должен доставить грузы на МКС.
Как написал Илон Маск в своем Twitter, причиной аварийной посадки стала остановка гидравлического насоса.
Для Falcon 9 это не первая аварийная посадка, в отличие от Dragon, который является первым в мире возвращаемым грузовым кораблем и с 2012 года уже совершил несколько рейсов к Международной космической станции.
ТК «Звезда»: последние новости
Работу Большого андронного коллайдера остановят На дне Индийского океана был зафиксирован таинственный гул Северный полюс Солнца показали на видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили спровоцировать Россию эсминцем44
Названо место начала третьей мировой войны568
Коалиция США нанесла мощный удар по Сирии7
Климкин опозорился в Брюсселе49
Европа готовится бросить вызов России58
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
01:59
Названо место начала третьей мировой войны
Армия В мире
11:41
В Киеве назвали условие прекращения военного положения
В мире Украина
06:02
Любовницы Караченцова явились на Первый канал
Шоу-бизнес
08:33
Сбежавший из воинской части стрелок умер
Происшествия
00:14
Малахов резко осёк Боню за мат в эфире
Шоу-бизнес
00:31
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Украина В мире
00:39
США по-новому объяснили выход из ДРСМД
США В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение