Ученые выяснили, как выглядели «морские чудища» времен динозавров

Ихтиозавры оказались почти неотличимыми по облику от современных китов и дельфинов — у них была мягкая кожа, толстая жировая прослойка и схожая маскировочная окраска. Об этом пишут химики и палеонтологи, опубликовавшие статью в журнале Nature.

"Мы нашли первое однозначное "химическое" свидетельство того, что ихтиозавры были теплокровными существами. Подкожный слой жира встречается только у животных, способных поддерживать температуру своего тела. С другой стороны, они все же были рептилиями — их кожа потеряла чешуйки так же, как это сделали предки современных морских черепах", — рассказывает Мэри Швайцер (Mary Schweitzer) из университета Лунда (Швеция).

Киты мезозоя

Моря и океаны мезозойской эры населяли самые разнообразные крупные морские рептилии, в том числе рыбообразные ихтиозавры, "лохнесские" плезиозавры, а также похожие на крокодилов плиозавры и мозазавры. Вопреки устоявшимся в обществе представлениям, эти ящеры никак не были связаны с динозаврами и приходились родственниками современным ящерицам и другим видам рептилий.

Их облик и поведение до сих пор остаются загадкой для палеонтологов, так как останки этих рептилий крайне редко сохранялись в породах Земли из-за особенностей той среды, в которой они жили. Тем не менее, за последние два десятилетия ученые открыли множество интересных фактов из их жизни, радикально поменявших представления о том, как они жили и чем они питались.

К примеру, три года назад ученые обнаружили, что ихтиозавры перешли к живорождению еще до перехода к жизни в море, и выяснили, что плиозавры, главные морские хищники мелового периода, страдали от рака и артрита. Кроме того, другие черты их анатомии указали на то, что они имеют много общего с современными морскими млекопитающими, занявшими те ниши, которые стали свободны после вымирания морских ящеров-гигантов 65,5 миллиона лет назад.

Швайцер и ее коллеги поставили точку в спорах вокруг облика и поведения ихтиозавров благодаря удивительной находке в карьере Хольцмаден, расположенном в окрестностях германского Штутгарта.

Этот уголок Германии, как объясняют ученые, примерно 180 миллионов лет назад находился на дне моря Тетис, покрывавшего большую часть Европы в то время. Многие мелководья и заливы этого водоема были почти полностью лишены кислорода, благодаря чему на их дне сохранились отпечатки даже самых мягких тканей тела древнейших животных.

Два года назад ее команда натолкнулась на удивительные останки — им удалось найти почти полный скелет ихтиозавра из рода Stenopterygius, а также отпечатки его кожи, тканей тела и многих внутренних его слоев.

Причуды эволюции

"Очертания тела и даже его органы великолепно видны на этой окаменелости. Более того, она сохранилась так хорошо, что мы могли видеть отдельные слои клеток в коже этого ихтиозавра", — добавляет Йохан Линдгрен (Johan Lindgren), коллега Швайцер.

Подобное наблюдение натолкнуло ученых на мысль — сохранились ли следы органики и пигментных молекул в окаменевшем теле этого ящера и можно ли их извлечь? Оказалось, что это действительно так, что позволило палеонтологам и примкнувшим к ним химикам впервые изучить реальные тайны жизни ихтиозавров.

Для этого ученые подготовили аналогичные образцы высушенной кожи и срезы клеток печени и других органов дельфинов, черепах, водоплавающих птиц и других современных обитателей морей, искусственно "состарили" их и сравнили химический состав с тем, что было найдено в окаменелости.

К большой неожиданности ученых, Stenopterygius оказался больше похож по своему облику и устройству не на черепах или птиц, а на дельфинов. Тот орган, который Швайцер и ее коллеги посчитали печенью, оказался жировым "горбом", похожим на ворвань современных китов, а кожа ихтиозавров оказалась лишена чешуек. Она была относительно мягкой, как у современных кузенов Моби-Дика и морских черепах.

Эти сходства, как считают исследователи, не были случайными. И большие запасы жира, и гладкая кожа повышают "плавучесть" китообразных и помогают им быстрее перемещаться по морю, тратя на это мало энергии. Соответственно, ихтиозавры вели примерно такой же образ жизни. Скорее всего, издалека их сложно было бы отличить от современных "кузенов", заключают авторы статьи.