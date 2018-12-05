Физики предложили новую модель Вселенной

Учёные из Оксфордского университета предложили новую космологическую модель, которая объясняет взаимодействие тёмной материи и тёмной энергии. По предположениям физиков, эти две субстанции составляют 95% Вселенной, однако невидимы, а их физическая природа остаётся загадкой.

Стандартная модель Лямбда-CDM не описывает свойств этих элементов. Британский физик Джеймс Франс со своей командой предложил модифицировать модель. Он считает, что тёмная материя и тёмная энергия могут составлять единый текучий поток, который обладает отрицательной массой и гравитацией. Фактически, это означает, что в Лямбда-CDM не хватает знака «минус».

Предположительно, теория Франса может быть доказана серией экспериментов с использованием гигантских радиотелескопов проекта Square Kilometre Array, сообщает РИА Новости