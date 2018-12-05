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Физики предложили новую модель Вселенной 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Учёные из Оксфордского университета предложили новую космологическую модель, которая объясняет взаимодействие тёмной материи и тёмной энергии. По предположениям физиков, эти две субстанции составляют 95% Вселенной, однако невидимы, а их физическая природа остаётся загадкой.
Стандартная модель Лямбда-CDM не описывает свойств этих элементов. Британский физик Джеймс Франс со своей командой предложил модифицировать модель. Он считает, что тёмная материя и тёмная энергия могут составлять единый текучий поток, который обладает отрицательной массой и гравитацией. Фактически, это означает, что в Лямбда-CDM не хватает знака «минус».
Предположительно, теория Франса может быть доказана серией экспериментов с использованием гигантских радиотелескопов проекта Square Kilometre Array, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что учёные из университета Джона Гопкинса в Балтиморе, США обнаружили в созвездии Жертвенника звезду с рекордно малым содержанием металлов. По словам астронома Кевина Шлауфмана, она загорелась в галактике Млечный Путь примерно 13,5 млрд лет назад, то есть практически сразу после Большого Взрыва.
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