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Названы десять самых популярных Android-смартфонов 2018 года 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Josep Lago
Бенчмарк AnTuTu назвал десять самых популярных Android-смартфонов в 2018 году. Рейтинг опубликован на сайте компании.
Возглавляет рейтинг смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Его рейтинг составляет 97%. На второе место эксперты поместили Samsung Galaxy S9+, третье место занял Meizu 16th. Эти смартфоны набрали 96% рейтинговых показателей.
Смартфоны Huawei Mate 10 Pro, Oppo Find X и Meizu 16th Plus набрали по 95% и разделили места с четвертого по шестое. Седьмая строка рейтинга досталась смартфону OnePlus 6, Huawei Mate 10 занял восьмую, а Vivo NEX Ultimate, который оснащен выдвижной фронтальной камерой, — девятую.
Замыкает десятку лидеров прошлогодний флагманский смартфон Samsung Galaxy S8+.
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