Названы десять самых популярных Android-смартфонов 2018 года

Бенчмарк AnTuTu назвал десять самых популярных Android-смартфонов в 2018 году. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Возглавляет рейтинг смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Его рейтинг составляет 97%. На второе место эксперты поместили Samsung Galaxy S9+, третье место занял Meizu 16th. Эти смартфоны набрали 96% рейтинговых показателей.

Смартфоны Huawei Mate 10 Pro, Oppo Find X и Meizu 16th Plus набрали по 95% и разделили места с четвертого по шестое. Седьмая строка рейтинга досталась смартфону OnePlus 6, Huawei Mate 10 занял восьмую, а Vivo NEX Ultimate, который оснащен выдвижной фронтальной камерой, — девятую.

Замыкает десятку лидеров прошлогодний флагманский смартфон Samsung Galaxy S8+.