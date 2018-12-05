«Восстание машин» произошло на МКС

Конфликт произошёл между роботом Саймоном и немецким астронавтом Александром Герстом на МКС. Во время демонстрации искусственный интеллект неожиданно «проявил характер».

Вначале Саймон спокойно выполнял все команды астронавта, даже включил ему его любимую песню. После этого Герст попросил робота выключить музыку и начать запись видео с фронтальной камеры. Машина включила запись, однако предупредила, что сейчас запустит новые хиты.

Герст потребовал, чтобы Саймон отменил воспроизведение музыки.

«Я люблю музыку. Ты тоже можешь потанцевать. Все в порядке, любимые хиты на подходе», — заявил робот.

При этом музыка не началась. Тогда Герст начал объяснять, что произошло с роботом. Саймон в ответ попросил своего оператора быть милым. Затем машина предположила, что специалисту просто не нравится проводить с ним время.

Астронавт отметил, что Саймон слишком чувствительный сегодня. Ему удалось убедить ИИ в том, что всё хорошо.

Ранее News.ru писал, что Nvidia представила новое исследование, посвящённое искусственному интеллекту. Проект компании позволяет разработчикам создавать полностью искусственные интерактивные 3D-среды, где за основу берётся видео, снятое в реальном мире. Как отметили исследователи, каждый объект в виртуальном мире должен быть смоделирован индивидуально, что, несомненно, затратно и отнимает много времени. Однако нейросеть компании на основе полученных с роликов данных научилась самостоятельно в реальном времени создавать в синтетических мирах такие объекты, как здания, деревья и транспортные средства.