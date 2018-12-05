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«Яндекс» выпустил свой телефон 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: Яндекс
Компания «Яндекс» на собственной презентации в Москве 5 декабря анонсировала собственный телефон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с мероприятия.
Смартфон получил предустановленный голосовой ассистент «Алиса», который можно запустить из любого приложения.
В мае 2018 года «Яндекс» выпустил собственную умную колонку «Станция». Мощность системы составила 50 ватт, на ее корпусе находится семь микрофонов и кнопка Mute для их аппаратного отключения. Внутри находится два высокочастотных излучателя и вуфер. Колонка работает исключительно с «Яндекс. Музыкой» и поддерживает голосовое управление. Также аудиосистему можно подключить к телевизору по HDMI. Стоимость «Станции» составляет 10 тысяч рублей.
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