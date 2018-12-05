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Обнаружен ранее неизвестный вид динозавров 

Популярная механика + ещё 1 2 часа назад
Фото: James Kuether/University of New England
В Австралии обнаружили опализированные окаменелости, которые, как оказалось, принадлежат динозавру, ранее неизвестному науке.
В Австралии ученые нашли опализированные окаменелости, принадлежащие динозавру ранее неизвестного вида. Он получил название Weewarrasaurus pobeni — в честь опалового поля, где были найдены окаменелые останки, и человека, подарившего окаменелости научному сообществу.
Сообщается, что обнаруженная особь жила примерно 100 миллионов лет назад — во время Мелового периода (он начался около 145 млн лет назад, а закончился около 66 млн лет назад). Это, как отмечается, первый открытый вид динозавров в австралийском штате Новый Южный Уэльс примерно за последние 100 лет.
Единственный обнаруженный фрагмент Weewarrasaurus pobeni — нижняя челюсть вместе с зубами. На основе данного фрагмента ученые смогли рассказать о древнем животном довольно много: например, динозавр не был крупным — не крупнее собаки средних размеров. На основании зубов и формы челюсти палеонтолог Фил Белл (Phil Bell) из Университета Нью Ингланд определил, что новый вид к орнитоподам — инфраотряду птицетазовых травоядных динозавров.
По словам исследователей, хотя в Австралии, по всей видимости, жили лишь один-два крупных орнитопода — муттабурразавр (Muttaburrasaurus — это род, включающий в себя лишь один известный вид) и еще один динозавр, сейчас изучаемый специалистами, — данная территория, похоже, была домом для большего количества менее крупных видов. Это, как отмечается, сильно отличается от ситуации в Америке, где небольшие растительноядные динозавры должны были бороться за пищу с такими гигантами, как трицератопсы и аламозавры.
Таким образом, новые виды, в том числе Weewarrasaurus pobeni, позволяют больше узнать о том, какие особенности имело разнообразие динозавров в разных частях мира. Сейчас, как указывается, Белл вместе с другими исследователями работает над описанием другие опализированных окаменелостей.
Исследование было опубликовано в журнале PeerJ, кратко о результатах работы сообщает портал ScienceAlert.
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