Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На острове монахов-отшельников нашли загадочную могилу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Guernsey Archaeolog
Команда археологов при проведении раскопок на нормандском острове Гернси обнаружила странное 400-летнее захоронение, в котором был погребен неизвестный мужчина без кистей рук.
Как сообщает Live Science, открытие было сделано на побережье Гернси — одном из Нормандских островов. Археологи раскопали захоронение, в котором находился человеческий скелет без кистей рук.
Предварительно установлено, что это был мужчина, умерший в XVI или XVII веке. Об этом свидетельствуют остатки мужской одежды, найденные в захоронении, в частности, пуговицы.
Известно, что в средневековье на острове жили монахи-отшельники. Поначалу ученые думали, что в могиле покоится один из них. Они предположили, что умерший мужчина страдал от страшного заболевания — проказы. Это объяснило бы отсутствие кистей.
Однако дальнейшее изучение показало, что погребенный в могиле человек, вероятно, попал на остров позже — в тот период, когда монахи его уже покинули.
"Рабочая гипотеза заключается в том, что это было тело утопленника, возможно моряка, которое выбросило на берег, — говорит государственный археолог острова Гернси Фил де Джерси. — Вероятно, местные жители похоронили его в том месте, где обнаружили тело, в соответствии с христианскими традициями".
К слову, в 2017 году на этом же острове неподалеку от обнаруженной могилы было найдено еще более странное средневековое захоронение, в котором находились останки дельфина.
Российская Газета: последние новости
Наскальные рисунки поведали о страшном древнем ритуале В Израиле найден 900-летний клад, спрятанный от крестоносцев Гул неизвестного происхождения прокатился по Мировому океану
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Французы вышли на улицы и добились своего229
Украина привела корабли и катера в боевую готовность241
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе426
Россиянам предложили добавить новый выходной12
Из Донбасса во МХАТ: Прилепин заменил Доронину171
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:08
Столкновение самолета со зданием медцентра попало на видео
Происшествия
00:27
Из Донбасса во МХАТ: Прилепин заменил Доронину
Общество
08:24
Французы вышли на улицы и добились своего
В мире Другое
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
03:41
Украина привела корабли и катера в боевую готовность
Армия В мире
00:26
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Новости Москвы
00:35
Северный полюс Солнца показали на видео
Наука и техника
03:24
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко
Общество
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение