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В Израиле найден 900-летний клад, спрятанный от крестоносцев 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: AFP
Археологи обнаружили на севере Израиля в древнем средиземноморском порту Кесария редкие монеты возрастом около 900 лет.
Как сообщает портал Phys.org, управление по делам древностей Израиля объявило об обнаружении небольшого бронзового горшка при раскопках в Кесарии — городе, завоеванном крестоносцами в 1101 году. Это было одно из самых драматических событий в средневековой истории данного региона.
В горшке археологи обнаружили 24 редкие золотые монеты и серьгу. Они датированы концом XI века. Также сообщается, что горшок был спрятан между двумя камнями у колодца в доме, который использовался в периоды правления династий Аббасидов и Фатимидов.
"Согласно письменным источникам, большинство жителей Кесарии были убиты войском Балдуина I (1100-1118 гг.), короля Иерусалима, — говорит руководитель раскопок Петр Гендельман. — Разумно предположить, что владелец сокровища и его семья погибли в ходе осады или были проданы в рабство и поэтому не смогли забрать свое золото".
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