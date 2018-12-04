«Расслабуха». Военный эксперт объяснил, почему США проиграли Арктику России

США уже проиграли России гонку за Арктику, пишут американские СМИ. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал публикацию.

Американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, причем на сегодняшний день на плаву остаются лишь два старых полярных ледокола, пишет журналист Сабрина Шанкман на сайте телеканала NBC News.

В задачи этих ледоколов входит сбор научных данных, спасение застрявших во льдах кораблей и устранение последствий разливов нефти в наиболее удаленных частях Земли. Кроме того, они защищают интересы США за полярным кругом, учитывая, что тающие льды открывают в регионе новые торговые возможности. Однако, как отмечается в статье, один из этих действующих ледоколов под названием "Полярная звезда", построенный 40 лет назад, уже давно преодолел ожидаемый срок службы и постоянно ломается. Другой ледокол, "Хили", построенный в 2000 году, способен выполнять лишь научную функцию.

По самым оптимистичным расчетам, указывается в статье, минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет пять лет, тогда как у России в этом регионе работает уже 40 таких кораблей. Причем на это потребуются миллиарды долларов, но правительство США вместо этого выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой, подчеркивает автор.

Многие американские эксперты заявляют, что Вашингтон уже давно уступает Москве в гонке за Арктику, добавляет издание.

"Дело в том, что США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю", — приводит NBC слова депутата Джона Гараменди.

В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал публикацию.