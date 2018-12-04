НАСА признало аварийный полет Хейга и Овчинина космическим

Специалисты НАСА признали завершившийся аварией корабля "Союз" полет российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга космическим, поскольку по их расчетам они преодолели необходимую границу. Ранее академик Российской академии космонавтики Александр Железняков сообщил РИА Новости , что Хейга, для которого полет на "Союзе" был первым, по классификации Международной федерации астронавтики нельзя называть астронавтом.

Одиннадцатого октября 2018 года произошла первая за 35 лет авария с участием космонавтов. Один из боковых блоков первой ступени вовремя не отделился от центрального блока, пропоров его. Участники полета корабля "Союз МС-10" Овчинин и Хейг совершили аварийную посадку в Казахстане, не долетев до орбиты. Как ранее анонсировал Роскосмос , они вновь отправятся в полет 1 марта.

"Специалисты по летной динамике определили, что Хейг и Овчинин достигли достаточной высоты во время их оборванного полета на орбиту, чтобы претендовать на статус космического полета, делая этим (запланированный на 1 марта — ред.) вторым полет Хейга и третьим полет Овчинина", — говорится в анонсе предстоящего полета, опубликованном на сайте НАСА.

В сообщении не указывается, по каким расчетам специалисты НАСА сделали такой вывод.

По ранее приводившимся в открытых источниках расчетах российских баллистиков, капсула с космонавтами 11 октябре преодолела границу 90 километров над Землей. По классификации Международной федерации астронавтики, чтобы считаться космонавтом/астронавтом, необходимо подняться на высоту 100 километров — на так называемую линию Кармана, условную границу между атмосферой и космосом.

Академик Железняков сообщал, что для полетов, аналогичных тому, что совершили Овчинин и Хейг, есть неофициальное название "ракетный полет".

В то же время, по словам эксперта, в мире до сих пор нет единого подхода, кого считать космонавтом и какой полет считать космическим. Например, рассказал он, астронавтами считают погибших в 1986 году участников полета на шаттле "Челленджер", хотя они поднялись на высоту 14 км над уровнем моря. Кроме того, в США к астронавтам причисляют пять летчиков ракетоплана Х-15, которые поднимались на высоту 80 километров.