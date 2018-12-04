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На дне Северного моря нашли древнюю пропавшую страну 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Wessex Archaeology
Международная команда подводных археологов из исследовательского проекта Wessex Archaeology изучила образцы донных отложений из Северного моря и обнаружила остатки органических веществ, доказывающих существование знаменитого Доггерленда.
Как сообщает Live Science, это первая попытка доказать существование древней процветающей страны при помощи лабораторого анализа осадочных кернов. Доггерленд — это условное название, которое дала археолог Брайони Коулз.
Так она назвала массив суши, в древности соединявший территории современных Великобритании и Нидерландов. Считается, что там процветала фауна и флора, а сама территория была заселена людьми.
Около 8000 лет назад в результате таяния ледника начался постепенный подъем уровня моря, что и отрезало Британию от материка. Считается, что Доггерленд окончательно ушел под воду около 4000 лет назад.
Образцы донных отложений были отобраны примерно в 72 километрах от побережья на площади около 85 квадратных километров. В них обнаружили торф. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что в древности на месте морского дна находилась суша.
Также найдены микроскопические окаменелости, в частности, древесного угля. Исследователи не исключают, что это могут быть следы от костров, разведенных людьми. К слову, чуть ранее там же были обнаружены фрагменты каменных орудий, человеческого черепа и обработанная кость зубра с вырезанным на ней рисунком.
Новое исследование позволит определить ландшафт затопленной территории. Например, по уровню содержания торфа в донных отложениях ученые уже сейчас могут определить, где находились русла рек.
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