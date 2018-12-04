Блогер нашел «затонувший город» у побережья США

Блогер MrMBB333 заметил на спутниковых снимках Google Earth неизвестный объект у побережья Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США ). Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

По мнению блогера, этот объект напоминает руины древнего города. Он сравнил очертания объекта с изображением затерянного древнеримского города и обратил внимание на его «правильную геометрическую форму».

Youtube

По версии MrMBB333, объект окружен стенами, как и многие древние города.

Длина объекта составляет около 1,6 километра, а его ширина немногим меньше километра. Он расположен на глубине в 30 метров на расстоянии чуть менее 2,5 километра от побережья.

Пользователь BigXor отметил в комментариях к видео, что объект напоминает результат дноуглубительных работ. Такие работы проводят под водой, чтобы углубить подходные пути к портам, причалам, мостам и другим сооружениям.