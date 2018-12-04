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Блогер нашел «затонувший город» у побережья США 

Рамблер 3 часа назад
Блогер MrMBB333 заметил на спутниковых снимках Google Earth неизвестный объект у побережья Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.
По мнению блогера, этот объект напоминает руины древнего города. Он сравнил очертания объекта с изображением затерянного древнеримского города и обратил внимание на его «правильную геометрическую форму».
Youtube
По версии MrMBB333, объект окружен стенами, как и многие древние города.
Длина объекта составляет около 1,6 километра, а его ширина немногим меньше километра. Он расположен на глубине в 30 метров на расстоянии чуть менее 2,5 километра от побережья.
Пользователь BigXor отметил в комментариях к видео, что объект напоминает результат дноуглубительных работ. Такие работы проводят под водой, чтобы углубить подходные пути к портам, причалам, мостам и другим сооружениям.
Google , Наука и техника , Видео , Лос-Анджелес , США
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