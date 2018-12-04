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«Роскосмос» планирует создать собственное телевидение 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос рассчитывает запустить в перспективе вещающий 24 часа в сутки телеканал, контент для которого будет снимать собственная телестудия госкорпорации, рассказал в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
"Я не исключаю, что в ближайшем будущем мощности телестудии будут использоваться для создания некоего аналога телевидения Роскосмоса. Может, сначала не вещающего 24 в сутки, но в последующем, почему бы и нет. Есть же НАСА-ТВ. Первые шаги в этом направлении мы уже делаем", — сказал он.
Телевидение НАСА вещает на официальном сайте организации в формате 24 часа в сутки. При этом оно разделено на трансляцию для СМИ и широкой общественности. Там освещаются все события, в которых принимает участие НАСА, включая пуски, стыковки, пресс-конференции, жизнь экипажа на Международной космической станции. Помимо того существует отдельная трансляция с видом на Землю из космоса.
Телевизионная студия Роскосмоса была создана 11 января 2005 года. Она снимает документальные фильмы, телевизионные программы, осуществляет прямые трансляции пусков ракет.
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