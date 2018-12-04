В Сарове нашли могилу героя войны 1812 года

Экспедиция Института археологии РАН в ходе исследований на территории Саровского монастыря в закрытом атомграде Сарове обнаружила захоронение героя Отечественной войны 1812 года, генерала от инфантерии Бориса Полуектова, сообщила пресс-служба института.

Современный Саров относится к закрытым административным образованиям из-за статуса градообразующего предприятия — Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в госкорпорацию "Росатом" ).

Летом нынешнего года Волжская экспедиция Института археологии РАН проводила в Сарове спасательные раскопки, предшествующие восстановлению храма Живоносного источника на территории Саровского монастыря, а также исследовала средневековое мордовское городище, в границах которого находится современный монастырь.

"Самая интересная и значимая находка была обнаружена на некрополе, примыкающем к храму. Среди 21 захоронения некрополя, в котором хоронили монашествующих и благодетелей обители, было обнаружено парное захоронение мужчины и женщины", — указывается в сообщении.

В мужском захоронении сохранились фрагменты военного мундира с эполетами, у каждого погребенного на правой руке были найдены по золотому обручальному кольцу с выгравированными надписями на внутренней стороне — "Л. Ф. К. Г. Б. В. П. ноября 4 дня 1817. " в мужском захоронении и "Б. В. П. Л. Ф. К. Г. ноября 4 дня 1817" — в женском.

Эти находки, а также анализ архивных документов позволили точно идентифицировать погребенных: в склепе были похоронены генерал от инфантерии Борис Владимирович Полуектов (1.07.1779 — 6.10.1843) и его супруга, княжна Любовь Федоровна Гагарина (1793 — 21.04.1862), отмечается в сообщении.

"Из архивных материалов, предоставленной саровским историком Валентином Степашкиным, мы узнали, что около алтаря храма был похоронен генерал с супругой. И когда в одном из кирпичных склепов мы нашли парное захоронение, кольца с аббревиатурой и остатки генеральского мундира, мы смогли с уверенностью сказать, оно принадлежит генералу от инфантерии Борису Владимировичу Полуектову и его супруге, княжне Любови Федоровне Гагариной", — пояснил сотрудник Волжской экспедиции Института археологии Сергей Милованов, слова которого цитируются в сообщении.

Борис Полуектов — известный военный деятель первой половины XIX века. Он прошел почти через все знаковые сражения этого времени: принимал участие в битве под Аустерлицем и Бородинской битве, участвовал в заграничном походе и дошел со своим полком до Парижа. Портрет Полуектова находится в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге среди 332 портретов военачальников русской армии — участников кампаний 1812-1814 годов. Борис Владимирович скончался 6 октября 1843 года в Варшаве и был привезен для захоронения в Саровскую пустынь как благотворитель.

Сейчас ученые продолжают исследование и других останков некрополя.