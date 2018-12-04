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Пока вы спали: Почему Путин "игнорирует" Порошенко
Пока вы спали: Почему Путин "игнорирует" Порошенко

Ученые создали сверхполезный кефир, обработав молоко ультразвуком 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ЮУрГУ, Виктория Матвейчук
Группа исследователей из Южно-Уральского Государственного Университета (Челябинск, Россия) совместно с коллегами из Российского государственного аграрного университета (Москва, Россия) и Национального института технологий Варандал (Индия) сумели значительно усилить полезные свойства кисломолочных изделий (в частности, кефира) благодаря ультразвуку. Результаты экспериментов опубликованы в журнале "Ultrasonics Sonochemistry".
Кефиран — водорастворимый полисахарид кефирных грибков — обладает противомикробными и ранозаживляющими свойствами, снижает кровяное давление и уровень холестерина в сыворотке крови. Кроме того, известны его противоопухолевый эффект и способность повышать защитный иммунитет. Все это подтолкнуло ученых попытаться повысить содержание кефирана в готовом продукте.
"Основная цель нашего исследования — повысить содержание кефирана в кисломолочных напитках. Для этого мы обработали молоко ультразвуком". — рассказала заведующая кафедрой пищевых и биотехнологий Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ, профессор Ирина Потороко.
Она отметила, что полезный напиток изготавливается классическим способом: из молока, в которое добавляют закваску. В процессе сквашивания (получения из молока кефира) накапливается экзополисахарид кефира.
Новшество — обработка молока ультразвуком перед процессом сквашивания. В результате, по утверждению авторов исследования, процесс накопления кефирана происходит быстрее, а его содержание в продукте значительно увеличивается.
"Ультразвуковые эффекты достаточно интересны: не совсем понятно, то ли ультразвук стимулирует развитие полезных микроорганизмов, то ли он "угнетает" их, и они в виде защитной реакции вырабатывают кефиран. Мы решили определить режимы работы с ультразвуком, необходимые, чтобы интенсифицировать этот процесс и при этом сохранить все потребительские свойства готового продукта. Проведенное математическое моделирование позволило установить оптимальные режимы и продолжительность ультразвукового воздействия", — пояснила доцент ЮУрГУ Ирина Калинина. Кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ирина Калинина
Ранее ученые Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ получили патенты для использования ультразвука при получении сухих экстрактов, кисломолочных напитков, восстановлении сухого молока, а также производстве мясных продуктов.
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Ирина Калинина , Наука и техника , Технологии , Индия , Москва , Челябинск
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