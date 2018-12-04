Обнаружено самое массивное столкновение черных дыр за всю историю

Столкновение невероятно массивных и древних черных дыр на расстоянии 5 миллиардов световых лет от Земли породило мощнейший всплеск гравитационных волн, дошедших до нашей планеты.

Необычную рябь пространства-времени, известную как гравитационные волны, можно засечь лишь с помощью сверхчувствительных детекторов. Однако эти едва уловимые колебания — отголоски событий воистину колоссального масштаба. Именно благодаря гравитационным волнам было сделано удивительное открытие: астрономы объявили об обнаружении самого массивного столкновения черных дыр за всю историю изучения космоса!

Удивительно, но эта катастрофа оказалась далеко не единственной. Ученые также рассказали об обнаружении трех аналогичных столкновений черных дыр, в результате чего общее количество известных слияний этих невероятно плотных областей пространства достигло 10. Открытие было объявлено на научной встрече в Мэриленде, где исследователи собрались для того, чтобы поделиться результатами последних работ, посвященных гравитационным волнам. Такие волны обычно вызывают два объекта, взаимодействующие друг с другом. Конечно, самые сильные волны порождают именно столкновения черных дыр — или другие близкие по плотности объекты, к примеру нейтронные звезды.

Четыре новых дополнения к маленькому, но очень важному каталогу столкновений черных дыр были сделаны в период с июля по август 2017. Самым первым и самым массивным было столкновение, обнаруженное 29 июля. На расстоянии в 5 миллиардов световых лет от Земли две черные дыры слились, образовав единую область пространства примерно в 80 раз превышающую Солнце по размерам. Гравитационные волны движутся со скоростью света, так что мы наблюдаем события невероятной древности — оно произошло за сотни миллионов лет до того, как появилась Солнечная система. Слияние двух огромных черных дыр было таким мощным, что эквивалент массы пяти Солнц был превращен в гравитационные волны, которые прошли через колоссальное расстояние и в итоге достигли Земли.

Открытия были сделаны благодаря двум высокоточным детекторам гравитационных волн: это LIGO в США и VIRGO в Европе. На самом деле, открытие было сделано намного раньше, однако во время работы детекторы собирают огромные объемы информации, и расшифровка данных заняла у ученых немало времени. Исследователи обнаружили сигналы путем сортировки и повторного анализа результатов всех наблюдений, собранных прибором за время последней сессии.