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Северный полюс Солнца показали на видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Изучить Солнце до сих пор практически не представляется возможным, хотя бы из-за высокой температуры его поверхности. Однако благодаря 3D моделированию у нас появился шанс взглянуть на эту звезду со всех сторон. Американские астрономы смонтировали целое видео, в котором показали, как выглядит Северный полюс Солнца. Запись опубликовал сайт газеты «Комсомольская правда».
Понятно, что это — всего лишь графика, но с научной точки зрения она все равно представляет интерес. Есть шанс, что ученые смогут получить реальные снимки этой части Солнца после 2020 года. Именно тогда запланирован запуск миссии Solar Orbiter.
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Комсомольская правда , Наука и техника , Видео
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